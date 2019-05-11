بسبب الغش الجماعي.. استبعاد رئيس لجنة امتحانات ومراقبين في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

قررت سلمى الشاعر القائم بأعمال مدير تعليم السويس، استبعاد رئيس اللجنة الامتحانات بمدرسة السويس التجريبية بحوض الدرس، بسبب واقعة الغش الجماعي في امتحان الدراسات الاجتماعية، التي شهدتها إحدى لجان المدرسة اليوم السبت.

كما تم استبعاد المراقب الأول ورئيس الدور واثنين من ملاحظي اللجنة، وجاءت قرارات الشاعر لحين انتهاء الشئون القانونية من التحقيقات، ووجهت بتكليف هيئة جديده تتسلم عملها بالمدرسة اعتبارًا من الغد.

وفي السياق نفسه، قال أحمد شعيشع منسق الإعلام بتعليم السويس، إن الشاعر أصدرت تعليمات لرئيس لجنة النظام والمراقبة والكنترول المركزي للشهادة الإعدادية بالسويس، بحجب نتيجة طلاب تلك اللجنة من المتسببين في عملية الغش بمادة الدراسات الاجتماعية.