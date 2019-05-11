جامعة القناة: 4 أقسام للالتحاق بمعهد الدراسات الأفروآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

قال الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، اليوم السبت، إن معهد الدراسات الأفروآسيوية الجديدة للدراسات العليا، سيضم 4 أقسام للدراسة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الموافقة على إنشاء المعهد في جامعة قناة السويس، اليوم السبت، وأضاف رحمي أن أقسام الدراسة هي قسم اللغات شعبة اللغة العربية للمتخصصين وغير للناطقين، وقسم الدراسات الاجتماعية والنفسية، ويضم شعب التاريخ والاجتماع وعلم النفس، وقسم المكتبات والمعلومات والإعلام ويضم شعبتبن المكتبات والمعلومات وشعبة الإعلام، وقسم الدراسات الجغرافية والموارد المائية.

وتابع رئيس الجامعة: "المعهد يمثل إضافة لكليات الجامعة، وأن فلسفة الدراسة به وخاصة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين، نشاط يناسب دور مصر الريادي الثقافي والفكري في بلدان إفريقيا وآسيا، مع وجود شركات عالمية وآسيوية للمشروع التنموي العملاق لمحور قناة السويس الجديدة، يجعل من المعهد وأقسامه أهمية شديدة كمنارة تنويرية تساهم في تقريب وتواصل الثقافات".

وأضاف: "سيتم الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والأساتذة من كليتي الآداب والتربية، لبدء الدراسة في الأقسام خلال العام الجامعي 2019/2020".