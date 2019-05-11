مستشار النمسا: انتخابات البرلمان الأوروبي يجب أن تكون بداية تغيير للأجيال

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا - (أ ش أ):

أعرب مستشار النمسا سباستيان كورتس عن تمنياته أن تكون انتخابات البرلمان الأوروبي في 26 مايو الجاري بداية لـ"تغيير الأجيال" بين كبار موظفي الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أهمية أن تحصل المرأة على 50% من المناصب على الأقل في المفوضية الأوروبية المقبلة.

وقال كورتس - في تصريح اليوم السبت، في إطار جولة انتخابية برفقة المرشح الأبرز في حزب الشعب الأوروبي مانفريد ويبر في محافظة النمسا السفلى - إن التغيير هو شعار الانتخابات المقبلة والتي سوف تمثل نقلة نوعية في أداء المؤسسات الأوروبية.

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ورجح المستشار كورتس أن تكشف الانتخابات المقبلة عن صدام قوي بين التيار المؤيد لوحدة أوروبا وبين الأحزاب المعارضة وفي مقدمتها حزب الحرية النمساوي.

وقال كورتس "إننا نرغب في ضمان الحصول على الأمن وحماية الحدود الخارجية للمفوضية الأوروبية في المستقبل".

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة النمساوية للشؤون الداخلية كارولين إيدستادلر والمرشحة لمنصب أمني في البرلمان الأوروبي أن شعارها في الانتخابات المقبلة هو "بدون حماية خارجية آمنة لأوروبا لا توجد حرية في الداخل".