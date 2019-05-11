سقطت بـ100 لفافة بانجو.. "نورا" تستعين بابنها في توزيع المخدرات بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، اليوم السبت، القبض على سيدة وبحيازتها 2 كيلو من نبات البانجو و100 لفافة صغيرة الحجم، وقيامها بالاستعانة بابنها في توزيعها على عملائها، في نطاق منطقة قولنجيل.

وتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث سم شرطة ثان، تفيد بقيام "نورا م."، 38 سنة، ومقية منطقة قولنجيل بحيازة مواد مخدرة وترويجها على عملائها، بمساعدة ابنها "فارس إ"، 14 سنة.

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واستصدر إذن من النيابة العامة، وتشكلت حملة من ضباط مباحث قسم شرطة ثاني، بقيادة الرائد محمد مطر، رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء أحمد أكرم وعمار الجداوي، وبإشراف العميد أحمد شوقي، رئيس المباحث الجنائية، وألقي القبض على المتهمين داخل مخزن بجوار منزلهما بمنطقة قولنجيل، وبحيازتهما لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو زنة 2 كيلو جرام، بالإضافة إلى 100 لفافة صغير الحجم، معدة للتوزيع.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط، اعترفت بجلبها للمواد المخدرة لتوزيعها على عملائها، واستغلالها صغر سن ابنها في توزيع المواد المخدرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.