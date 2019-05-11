غارات مكثفة للجيش الليبي على منطقة الكريمية جنوب طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

تشن مقاتلات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، غارات مكثفة على منطقة الكريمية جنوب العاصمة طرابلس.

وبحسب فضائية العربية، يشن الجيش الليبي هجومًا على محور الطويشة، طريق الرملة جنوب شرق العاصمة، ضمن عملية "طوفان الكرامة"، التي أطلقها الجيش الشهر الماضي، للقضاء على الميليشيات الإرهابية في طرابلس.

وأكدت مصادر "العربية" أن الجيش الليبي عزم دخول مدينة سرت خلال الساعات القادمة لفتح محور الساحل باتجاه طرابلس مرورا بمصراتة.

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