مجلس الأمن الدولي يبحث اليوم الوضع في ليبيا

وكالات- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم، الجمعة 10 ماي 2019، جلسةً مغلقة يُناقش خلالها الأزمة الإنسانيّة في ليبيا حيث تشنّ قوّات المشير خليفة حفتر هجوماً على العاصمة طرابلس منذ شهر، وفق ما أعلن دبلوماسيّون أمس الخميس.

وقال الدبلوماسيّون إنّ بريطانيا طلبت عقد الاجتماع الجمعة حتى يتسنّى لمسؤول إغاثة أممي إطلاع المجلس على الهجوم الذي تسبّب في نزوح 55 ألف شخص وخلّف أكثر من 430 قتيلاً.

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ومنذ الرابع من أفريل تشنّ قوات حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، هجوما على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليّا.

وينقسم مجلس الأمن حيال التعامل مع الأزمة الليبيّة، ما أجبر بريطانيا على تعليق تقديم مشروع قرار يطلب وقف إطلاق النار.