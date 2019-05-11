إطلاق نار في فندق سياحي بباكستان

أفادت وكالة "رويترز" بأن رجالا مسلحين هاجموا فندقا بمدينة جوادار الساحلية المطلة على بحر العرب بولاية بلوشستان جنوب غربي باكستان، وتبادلوا إطلاق النار مع رجال الأمن.
وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر رسمي طلب عدم الكشف عن اسمه،أن المهاجمين اقتحموا الفندق، وتمكنوا من دخول الطابق الأرضي فيه، مشيرة إلى أن السلطات أجلت غالبية نزلاء الفندق.
وذكرت قناة "سماء" الفضائية المحلية، أن الهجوم نفذه ثلاثة رجال مجهولي
أما الفندق الذي تعرض للهجوم فهو Pearl Continental Hotel وهو 5 نجوم، ويقال إنه يستخدم من قبل السياح ورجال الأعمال الأجانب.
ومن غير الواضح عدد النزلاء الذين كانوا داخل الفندق عندما وقع الاعتداء.
ويشار إلى أن مدينة غوادار تعد أحد مراكز النشاط في إطار مشروع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني.
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