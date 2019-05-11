اخبار العالم

إطلاق نار في فندق سياحي بباكستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت وكالة "رويترز" بأن رجالا مسلحين هاجموا فندقا بمدينة جوادار الساحلية المطلة على بحر العرب بولاية بلوشستان جنوب غربي باكستان، وتبادلوا إطلاق النار مع رجال الأمن.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر رسمي طلب عدم الكشف عن اسمه،

أن المهاجمين اقتحموا الفندق، وتمكنوا من دخول الطابق الأرضي فيه، مشيرة إلى أن السلطات أجلت غالبية نزلاء الفندق.

وذكرت قناة "سماء" الفضائية المحلية، أن الهجوم نفذه ثلاثة رجال مجهولي

Advertisements
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الهوية مدججين بالسلاح. 

أما الفندق الذي تعرض للهجوم فهو Pearl Continental Hotel وهو 5 نجوم، ويقال إنه يستخدم من قبل السياح ورجال الأعمال الأجانب.

ومن غير الواضح عدد النزلاء الذين كانوا داخل الفندق عندما وقع الاعتداء.

ويشار إلى أن مدينة غوادار تعد أحد مراكز النشاط في إطار مشروع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار في فندق سياحي بباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا