الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يحتفظ بالسلطة

حقق حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم فوزاً سهلاً في الانتخابات البرلمانية بجنوب أفريقيا اليوم السبت، لكن بنسبة أصوات أقل، ما يعكس غضب الناخبين بسبب فضائح فساد وعدم المساواة بين الأعراق، وهي المشكلات التي لا تزال قائمة بعد 25 عاماً من تولي الحزب السلطة.

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وذكرت اللجنة الانتخابية أن الإقبال سجل 66 في المئة في انخفاض ملحوظ عن الانتخابات السابقة عام 2014 حين بلغ 73.5 في المئة. وتراجعت أيضاً نسبة التأييد لحزب التحالف الديموقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي.

وقالت جيسي دوارتي نائب الأمين العام لحزب المؤتمر "الثقة تعود، ونحتاج لتصحيح أخطائنا". وأقر مسؤولون آخرون بالحزب بتراجع شعبيته مقارنة بعام 2014.

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وذكرت اللجنة الانتخابية المستقلة على موقعها الالكتروني أن النتائج الأولية أظهرت حصول حزب المؤتمر على 57.51 في المئة. وحصد حزب التحالف الديمقراطي 20.76 في المئة، وحصل حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" الراديكالي على 10.79 في المئة.

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وسيكفل فوز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي مقاعد كافية في البرلمان لمنح الرئيس سيريل رامابوسا فترة رئاسية جديدة مدتها خمسة سنوات، لكنه قد يتركه دون الدعم الكافي لمواجهة منافسيه داخل الحزب الذين يعارضون إصلاحاته لتعزيز الاقتصاد ومكافحة الفساد.