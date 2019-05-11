الملايين في الهند لا يزالون بدون كهرباء بعد أسبوع على الإعصار "فاني"

أعلن مسؤولون في الهند السبت، أن ملايين الأشخاص لا يزالون محرومين التيار الكهربائي أو المأوى في شرق البلاد بعد أسبوع من مرور الإعصار المدمر "فاني" في المنطقة، فيما أشارت تقارير الى تظاهرات احتجاج للناجين بسبب بطء المساعدات.

وقتل 42 شخصاً على الأقل في ولاية أوديشا الهندية وبنغلادش المجاورة بعد مرور الإعصار المدمر في المنطقة في 3 مايو والذي ترافق مع رياح بلغت سرعتها 200 كلم في الساعة.

وقال بشينوبادا سيتي منسق الإغاثة الخاصة في ولاية أوديشا لوكالة "فرانس برس"، إن "الدمار سُجّل في منطقة شاسعة جداً. والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للكهرباء غير مسبوقة".

وسيتي الذي يشرف على جهود الإغاثة في أوديشا قال، إن الإعصار ألحق أضراراً بنحو 16,5 مليون شخص في الولاية.

وأضاف "لقد تضرر نصف مليون منزل و8.7 ملايين رأس ماشية (بين نفوق واصابة وفقدان) فيما نفق 3.7 ملايين طير ولا نزال نبذل جهوداً لاعادة العمل بشبكة الاتصالات".

وأفاد مسؤولون بأن التيار الكهربائي يصل إلى نحو 50% من سكان عاصمة الولاية بوبانيسوار البالغ عددهم مليون نسمة، فيما الأضرار الكبرى سجلت في مدينة بوري المجاورة التي ضربها الإعصار.

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وتابع سيتي أن "الأضرار وقعت في منطقة كبيرة جداً، لكننا أعدنا شبكة المياه إلى مستوياتها السابقة ما قبل الإعصار. وحتى شبكة الطرق والمواصلات أصلحت. نعمل بكل امكاناتنا المتوافرة على الأرض في مختلف أنحاء البلاد".

لكن وسائل إعلام محلية، أشارت إلى أن الوضع على الأرض يبقى صعباً، ما دفع بناجين إلى الاحتجاج على بطء وتيرة المساعدات وأعمال الاغاثة.

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وكانت الامم المتحدة وخبراء آخرون اشادوا بتحرك الهند للقيام بعمليات إجلاء سريعة لنحو 1.2 مليون شخص على مسار الإعصار ما أدى إلى تقليل حجم الخسائر البشرية.

وفي العام 1999 تعرضت الولاية نفسها لإعصار قوي خلف نحو عشرة آلاف قتيل.