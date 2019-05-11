بريطانيا.. ضغوط على ماي للكشف عن موعد استقالتها

تتعرض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لمزيد من الضغط لإعلان موعد استقالتها، بعدما تم مطالبتها بحضور اجتماع مع النواب البرلمانيين من حزب المحافظين الذي تنتمي إليه الأسبوع الجاري.

كان قد تم مطالبة ماي بأن تحضر تجمعاً لـ"لجنة 1922" التي تضم أعضاء حزب المحافظين، والتي تنظم عمليات التصويت الخاصة بزعيم الحزب، يوم الأربعاء.

وقال رئيس اللجنة جراهام برادي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت، إنه يتوقع الحصول على "فهم واضح" للجدول الزمني لاستقالتها خلال الاجتماع.

وتعرضت قيادة ماي لضربة قوية بعد انتخابات صيف 2017 عندما خسر المحافظون الأغلبية في البرلمان.

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ومن حينها، أدى فشلها في الحصول على موافقة النواب على خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى تقويض موقفها بشكل أكبر ، بينما حقق حزبها نتائج سيئة في الانتخابات المحلية أوائل الشهر الجاري.

وفي مارس، قالت ماي لنواب حزب المحافظين في البرلمان إنها سوف تستقيل إذا ما وافق البرلمان على اتفاقها الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

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