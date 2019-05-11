كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محامي ترامب يلغي زيارة إلى أوكرانيا للمطالبة بالتحقيق حول بايدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغى رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارة إلى أوكرانيا لمطالبة سلطات هذا البلد بإجراء تحقيق حول نائب الرئيس السابق جو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات عام 2020.

وقال جولياني الجمعة لقناة "فوكس" المحافظة "لن أتوجه إلى أوكرانيا"، متهماً الديمقراطيين باستغلال زيارته إلى كييف للاستفادة منها سياسياً.

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وأكد "(الديمقراطيون) يقولون أنني أتدخل في الانتخابات. إنه أمر مثير للسخرية، لكن هذا رأيهم".

ومع ذلك، أوضح جولياني أنه ألغى زيارته ليس بسبب انتقادات المعارضة الديمقراطية، بل لانه في حال توجهه إلى كييف "سيتعامل مع مجموعة من الأشخاص يعدون أعداء للرئيس".

وكان جولياني قد أعلن الأسبوع الجاري رغبته في التوجه في الأيام المقبلة إلى أوكرانيا للاجتماع مع الرئيس المنتخب في هذاالبلد فلاديمير زيلينسكي ومطالبته بالتحقيق في شراكة ابن بايدن هونتر في شركة غاز يملكها رجل أعمال أوكراني