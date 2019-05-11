كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير يمني يرفض انسحاب الحوثيين من الحديدة ويصفه بالـ"مسرحية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم السبت، انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر بوصفه "مسرحية" تهدف إلى "تضليل المجتمع الدولي".

وقال الإرياني، في تصريحات لوكالة "رويترز": "ما حصل اليوم مسرحية مكشوفة تم من خلالها إخراج مجموعة من الميليشيات باللباس المدني، واستبدالهم بآخرين يرتدون اللباس الرسمي لشرطة خفر السواحل في محاولة لتضليل المجتمع الدولي قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن مع إننا جادون في تحقيق السلام".

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في وقت سابق، اليوم السبت، تنفيذ التزاماتها الواردة في المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار القوات من موانئ ومدينة الحديدة غرب اليمن.

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ونقلت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم "أنصار الله"، عن عضو فريق الجماعة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار العميد محمد القادري، قوله: "نفذنا ما علينا من التزامات المرحلة الأولى لإعادة الانتشار وعلى الأمم المتحدة إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته". وأضاف "هذه خطوة للسلام وهي مبادرة وجهت بها القيادة السياسية نأمل أن يتلقفها الطرف الآخر وينفذ ما عليه من التزامات بحسب اتفاق السويد".

يأتي ذلك، بعدما، أعلن رئيس اللجنة الثورية لجماعة أنصار الله محمد علي الحوثي، الليلة الماضية، عبر "تويتر"، الانسحاب أحادي الجانب في موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، غربي البلاد، بدءا من اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لليمن.

بدوره، رحب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة مايكل لوليسغارد، بالعرض الذي قدمه الحوثيون، مؤكدا أن "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ستقوم بمراقبة عملية إعادة الانتشار الأحادي الجانب هذه والإبلاغ عنها، والتي سوف بدأت اليوم السبت11 مايو/أيار، وستكتمل 14 مايو 2019".