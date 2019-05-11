كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث يمنى: الحكومة ترحب بأي خطوة تجاه تنفيذ اتفاق السويد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الملك اليوسفي، الباحث السياسي اليمني، إن التصريحات التي أدلى بها محافظ الحديدة تؤكد أنهم لديهم اعتراضات فنية وموضوعية، لافتًا إلى أن مسألة السعي لتنفيذ المشوه لاتفاق ستوكهولم هو مخاطرة كبيرة تهدد العملية السلمية.

وأضاف اليوسفي، خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن الحكومة اليمنية تُصر على التنفيذ الحقيقي لاتفاق السويد بحسب ما تم الاتفاق عليه، موضحًا أنه لا يعني رفض الحكومة اليمنية للمسرحية الهزلية التي قام بها الحوثيين رفض العملية السلمية بل هناك ترحيب من قبل الوزراء يؤكد أن الحكومة اليمنية ترحب بأي خطوة تؤدي إلى تنفيذ اتفاق السويد.

وأشار الباحث السياسي اليمني، إلى أن المبعوث الأممي تورط في آليات تنفيذ اتفاق ستوكهولم، موضحًا أنه يسعى لتنفيذ مشوه لاتفاق السويد.

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يذكر أن ميليشيات الحوثي بدأت بانسحاب أحاديًا من ميناء الحديدة بعد يوم من إعلان عزمها الانسحاب من أجزاء من موانئ الحديدة والصليف و رأس عيسى.

من جهته اعتبر رئيس الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة، صغير بن عزيز، أن إعلان ميليشيات الحوثي يمثل تحايلا على تنفيذ اتفاق ستوكهولم.