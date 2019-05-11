انت الان تتابع تفاصيل خبر قوات الأمن السعودية تقتل مطلوبين في منطقة القطيف والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 05:59 مساءً - أعلنت قوات الأمن بمنطقة القطيف في المنطقة الشرقية بالسعودية، اليوم السبت، مقتل مطلوبِين بقضايا أمنية في بلدة تاروت.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الأمن نجحت في قتل مطلوبين خلال العملية الأمنية بالبلدة.

وبينت أن المطلوبين أطلقوا النار على قوات الأمن، لتتبادل بعدها الجهتان إطلاق النار.

والقطيف إحدى محافظات السعودية ذات الحضور الشيعي، وخرجت في أعوام سابقة، بمظاهرات مطالِبة بإصلاحات، كما أنها شهدت أحداثاً مشابهة خلال السنوات الماضية.