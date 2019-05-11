انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 8 مدنيين بانفجار لغم وسط أفغانستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 05:59 مساءً - قُتل 8 مدنيين، اليوم السبت، إثر انفجار لغم في قضاء "نافميش" بولاية دايكوندي، وسط أفغانستان.

وفي تصريحات للصحفيين، قال قائمقام القضاء حاجي بل خان، إن لغماً مزروعاً على جانب طريق بالمنطقة انفجر في أثناء مرور سيارة تحمل مدنيين.

وأوضح "خان" أن الانفجار أسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 3 آخرين.

واتهم "خان" عناصر حركة "طالبان" بوضع اللغم في جانب الطريق، في حين لم تصدر عن الأخيرة أية بيانات حول الهجوم.