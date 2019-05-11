انت الان تتابع تفاصيل خبر تجدد المواجهات بين قوات حفتر والوفاق جنوبي طرابلس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 05:59 مساءً - تجددت المواجهات المسلحة، اليوم السبت، بين قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، جنوبي العاصمة طرابلس، بعد هدوء استمر يومين.

وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن محوري طريق مطار طرابلس الدولي ومنطقة العزيزية (45كم جنوب العاصمة)، شهدا مواجهات عنيفة، مع تحليق مكثف للطيران الحربي، دون معرفة تبعيته.

وقال مصدر عسكري للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن المواجهات تجري في مناطق التوغار والرملة والعزيزية، وكلها محيطة بمطار طرابلس الدولي القديم.

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وأضاف المصدر التابع لحكومة الوفاق، أن قواتهم تمكنت من إحباط الهجوم الذي نفذته قوات حفتر صباح السبت، وجارٍ إرجاع تلك القوات إلى تمركزاتها السابقة.

وفي 4 أبريل الماضي أطلق حفتر هجوماً على طرابلس، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليين.

ورغم أن قوات حفتر تمكنت من دخول أربع مدن رئيسية تمثل غلاف العاصمة (صبراتة وصرمان وغريان وترهونة)، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، فإنها تعرضت لعدة انتكاسات، وتراجعت في أكثر من محور، وعجزت عن اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.

وتعاني ليبيا منذ 2011 صراعاً على الشرعية والسلطة يتركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، وحفتر الذي يقود مليشيات مسلحة في الشرق.