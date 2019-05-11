شكرا لقرائتكم خبر عن الفاو تقدم مساعدات زراعية لألف أسرة في مديرية حجر بحضرموت والان مع التفاصيل

عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ، بالعاصمة عدن، اجتماع موسع لمنسقي العزل المستهدفة في مديرية حجر بمحافظة حضرموت، لمناقشة خطة العمل القادمة لتنفيذ مشروع (برو-اكت)، والمرتبط بتعزيز القدرة على الصمود على المستوى الأسري والمجتمعي ، الممول من الاتحاد الأوربي.

وأوضح مدير المشروع فؤاد الحميدي، أن المشروع الذي يستهدف ألف أسرة بمديرية حجر في محافظة حضرموت يتضمن تقديم مدخلات متعددة في الجانب الزراعي والحيواني للفئات المستهدفة ، وتنفيذ برنامج النقد والنقد مقابل العمل لتحسين الخدمات الزراعية بالشكل المطلوب، وإعادة تأهيل مشاريع (أصول) مجتمعية كتنفيذ حواجز و قنوات مائية وغيرها في المديرية المستهدفة.

وأوضح أن المشروع الذي يستهدف مديرية حجر في محافظة حضرموت و مديرية الحيمة الخارجية في محافظة صنعاء، يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني وفق الخطوات اللازمة الخاصة بالمشروع وفي إطار فترة زمنية محددة .