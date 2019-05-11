شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن المكلا يوجه أفراد البحث والتحري بتنفيذ الخطة الرمضانية والان مع التفاصيل

وجه العقيد عيسى بن الفقية العمودي، مدير أمن مديرية المكلا أفراد البحث والتحري بالتواجد في الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى شارع الشرج مول المكلا والسوق العام ، وذلك من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ الخطة الرمضانية ،مشدد على التزام الوحدات الأمنية بمواعيد الدوام المحددة وبالزي العسكري.

وأكد مدير أمن مديرية المكلا أن خطة موسم رمضان لهذا العام قد أعدت بشكل شامل لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات، وقد حظيت بإشراف ومتابعة مباشرة من مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد منير التميمي .

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وأضاف العمودي:" رجال الأمن على درجة عالية من الخبرة والدراية والقدرة على تنفيذ وإدارة الخطط الأمنية ويشارك في تنفيذها جميع الوحدات الأمنية في أمن وشرطة ساحل حضرموت مما ساهم بشكل كبير في نجاح الخطة المرورية والأمنية ، وهو الأمر الذي نعمل عليه منذ فترة طويلة لتطبيقه بشكل مباشر خلال الأيام القادمة" .

كما شدد مدير أمن مديرية المكلا على الدوريات الأمنية بالتواجد على الشوارع الرئيسية في مدينة المكلا ضمن الخطة الأمنية الرمضانية.

ووجه العمودي جميع الدوريات الأمنية التابعة لأمن مديرية المكلا بالانتشار في جميع الجهات والمواقع الأمنية لحماية المواطنين، بالإضافة إلى شرطة السير وقوات الأمن الخاصة ، ورفع اليقظة الأمنية من أجل استتباب الأمن والسكينة العامة وتفعيل كافة الاطقم الأمنية والدوريات والبحت والتحري في كل الوحدات والمراكز الأمنية مشددا على الجميع تنفيذ خطة شهر رمضان المبارك وعلى قيادات المراكز الإشراف والتنفيذ حسب مايطلبه الواجب الأمني للحافظ على أمن المديرية.