عسكري ليبي: اشتباكات عنيفة في محاور طرابلس والمليشيات تتقهقر بالعزيزية

تخوض قوات الجيش الليبي اشتباكات عنيفة مع مليشيات مسلحة وجماعات متطرفة مدعومة من حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

وقال مصدر عسكري ليبي لـ"العين الإخبارية"، السبت، إن المليشيا المسلحة تتقهقر أمام تقدم قوات الجيش الوطني الليبي في الطويشة والعزيزية في العاصمة طرابلس.



وكان مصدر عسكري ليبي أكد لـ"العين الإخبارية" الجمعة أن قوات سلاح الجو استهدفت، إمدادات مسلحة قادمة من مصراتة إلى المليشيات بطريق الشط، بالعاصمة طرابلس.

كما استهدف سلاح الجو الليبي مقر مليشيات الضمان معسكر النعام بتاجوراء، ومقر مليشيا السعداوي بعين زارة ومقرا ومخزنا للأسلحة بمنطقة النادي الدبلوماسي بطرابلس.

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وأضاف المصدر أن الضربات أسفرت عن إصابة أهدافها بدقة، ودمرت عددا من الآليات المسلحة، ما أدى إلى مقتل بعض عناصرها أبرزهم حمد عامر التابع لمليشيات مصراتة وجرح عدد من قادة المليشيات المعروفين أبرزهم: نور الدين النعاس التابع للجويلي بمحور الكسرات.





وأطلق الجيش الوطني الليبي في الرابع من أبريل/نيسان الماضي عملية طوفان الكرامة لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، واستطاع الجيش الليبي من بسط سيطرته على مناطق واسعة من ضواحي العاصمة وفتح 8 محاور من القتال ضد المليشيات.

وطور الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية طوفان الكرامة وأطلق المرحلة الثانية من الهجوم بهدف حسم معركة تحرير طرابلس سريعا، بمشاركة كتائب عدة من مدن المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.



