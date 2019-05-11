مقتل شرطي في إطلاق نار مع إرهابيين اقتحموا فندقا جنوب باكستان

أعلنت قوات الأمن الباكستانية، السبت، مقتل أحد عناصرها خلال تبادل لإطلاق النار مع الإرهابيين الذين اقتحموا فندق "بيرل كونتيننتال" في ميناء جوادار جنوب غرب باكستان.

وقال ضياء الله لانغو، وزير داخلية بلوشستان: "إن 3 مسلحين اقتحموا فندق بيرل كونتيننتال في جوادار، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، أسفرت عن مقتل أحد الجنود".

وأشار مصدر في الشرطة الباكستانية إلى أن قوات الأمن تحاصر الإرهابيين الثلاثة في مكان واحد بعد عمليات إطلاق نار في الفندق، مؤكداً أن نزلاء الفندق تم إجلاؤهم وجميعهم بخير.

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وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أوضح في تصريحات صحفية أن الفندق كان يستضيف 40 مقيماً صينياً و30 باكستانياً، وجميعهم بخير.







وأعلنت جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية المسلحة المسؤولية عن الهجوم الذي يأتي بعد ثلاثة أسابيع من استهداف مسلحين قوات بحرية وأمنية، ما أسفر عن مقتل 14 منهم، بعدما أجبروا على الترجل من الحافلات التي كانوا على متنها في بلوشستان.

ومدينة جوادار ميناء استراتيجي يجرى تطويره ضمن مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان الذي تبلغ تكلفته 60 مليار دولار، والذي يعتبر جزءاً من مشروعات البنية التحتية في مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها الصين.