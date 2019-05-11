الولايات المتحدة: البنتاغون يخصص 1.5 مليار دولار إضافي لبناء الجدار الفاصل مع المسكيك

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البنتاغون يخصص 1.5 مليار دولار إضافي لبناء الجدار الفاصل مع المسكيك

بعد توجيهه مليار دولار في آذار/مارس الفائت لبناء الجدار الفاصل مع المكسيك، خصص البنتاغون الجمعة مبلغ 1,5 مليار دولار إضافي لنفس الغرض. وقال المتحدث توم كروسون إن "التمويل تم استقطاعه من مصادر متنوعة، من بينها توفير في النفقات ومتطلبات تمت مراجعتها".

وفي آذار/مارس الفائت، وافق وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان على تخصيص مليار دولار لبناء سياج عالٍ بطول 92 كيلومترا وارتفاع 5,5 أمتار، وتحسين الطرق وتركيب إنارة.

وتعرض البنتاغون للضغط لإظهار أنه لا يستعيد هذه الأموال من مهمات قتالية أو أي أعمال حيوية أخرى. وردا على ذلك، قال شاناهان إن بعض الأموال المخصصة تم توفيرها من أموال غير منفقة في أفغانستان.

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وأوضح "عثرنا على سبل لفعل ذلك دون التأثير على الجهوزية"، مضيفا "لن أخصص أي أموال إضافية للجدار الحدودي" الذي يصر الرئيس دونالد ترامب على تشييده، مبررا ذلك بمنع تدفق المهاجرين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في شباط/فبراير حالة طوارئ وطنية على الحدود إثر شعوره بالإحباط من رفض الكونغرس توفير الموازنة التي يريدها لبناء جدار حدودي.

وللإشارة، لقد جعل ترامب من أمن الحدود ملفا بالغ الأهمية على الصعيد الداخلي، مؤكدا أنه سيبقى في محور أجندته في مسعاه للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2020.