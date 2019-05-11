مصر.. معاقبة 44 إخوانيا بـ”المؤبد والمشدد” لارتكابهم أعمال تخريبية بالإسكندرية

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 آخرين

بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية وتخريب وحرق ممتلكات والتعدي على المواطنين.

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وترجع أحداث القضية للعام الماضى، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الأمن العام، بضبط 44 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية قاموا بأعمال تخريبية وحرق ثلاث سيارات وتهديد المواطنين بمواد مشتعلة بمنطقة السيوف دائرة قسم المنتزه شرق المدينة.

وكشفت تحريات ضباط الأمن الوطني، انضمام المتهمين إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب جرائم من شأنها الإخلال بالنظام العام والقيام بمظاهرات رافعين منشورات عليها شعارات جماعة الإخوان وحيازتهم

شماريخ وضع بها مواد سريعة الاشتعال ومولوتوف وقاموا بحرق سيارات والاعتداء على المواطنين.

وأخطرت النيابة العامة المصرية التي باشرت التحقيق، وأحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية ليصدر الحكم المتقدم.