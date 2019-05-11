الان تتابع مسلحون يقتحمون فندقا فخما في مدينة جوادار جنوب باكستان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

هاجم مسلحون فندقا فخما في مدينة جوادر الساحلية في جنوب باكستان، والتي تشكل مركزا لمشروع صيني ضخم للبنى التحتية بقيمة مليارات الدولارات، على ما أفاد وزير محلي السبت.

وقال وزير الداخلية لإقليم بلوشستان ضياء الله لانغو، لوكالة فرانس برس: “اقتحم ما يصل إلى أربعة مسلحين فندق بيرل كونتيننتال في جوادر وفتحوا النار”، مشيرا إلى أنه تم إجلاء “غالبية” النزلاء فيما تتصدى قوات الأمن للمهاجمين.

وأضاف: “لكن وردت تقارير بشأن تعرض بضعة أشخاص لإصابات طفيفة”.

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من جهته، أكد الضابط في الخدمة في جوادار محمد أسلم، أنه يسمع إطلاق نار لكنه أشار إلى أن العملية تشارف على الانتهاء.

وقال: “لم يكن هناك نزلاء باكستانيون أو صينيون في الفندق”، مضيفا أن المبنى لم يضم سوى موظفين.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد ثلاثة أسابيع من استهداف مسلحين انفصاليين قوات بحرية وأمنية ما أسفر عن مقتل 14 منهم بعدما أجبروا على الترجل من الحافلات التي كانوا على متنها في بلوشستان.

ويسعى المشروع الضخم المرتبط بالبنى التحتية لربط إقليم شينجيانغ (غرب الصين) بمرفأ جوادر على بحر العرب.

وتراجع مستوى العنف في باكستان بشكل كبير منذ تعرضت البلاد لهجوم اعتبر الأكثر دموية على مدرسة في بيشاور عام 2014 والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا، معظمهم أطفال.