الجيش الليبي يوضح حقيقة الحكم بإعدام الطيار البرتغالي

نفت قيادة الجيش الوطني الليبي، يوم السبت، صدور حكم بإعدام الطيار البرتغالي المرتزق، الذي تم القبض عليه قبل أيام، مؤكدة أنه سوف يعامل حسب القانون الإنساني الدولي.
ونقلت وكالة ”نوفا“ الإيطالية عن مصدر بقيادة الجيش، قالت إنه طلب حجب هويته، أن الطيار البرتغالي الذي أسقط الجيش طائرته بعد أن جرى تجنيده من قبل حكومة ”الوفاق“ التي يرأسها فايز السراج كمرتزق، لم يصدر بحقه أي حكم.
و أفادت الوكالة الإيطالية بأن ”التحقيقات لا تزال جارية مع الطيار المرتزق ولم تبدأ إجراءات محاكمته بعد“، وذلك ردًّا على أنباء تداولتها بعض المصادر البرتغالية حول إصدار حكم بالإعدام ضدّه.
وأضافت الوكالة أنّ الطيار الذي قال في التحقيقات المبدئية إنّ اسمه ”جيمي ريس وعمره 29 عامًا، ”سوف يعامل طبقًا للقانون الإنساني الدولي والقوانين الليبية”.
وأسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، الثلاثاء الماضي، طائرة حربية تابعة للكلية الجوية بمصراتة وأسرت قائدها البرتغالي.
وأقر الطيار المعتقل بأنه تم تجنيده من الكلية الجوية في مدينة مصراتة الليبية، عن طريق عقد مدني مع شخص اسمه الهادي، يعتقد أنه المهندس المهدي مخلوف أحد أمراء الكلية الجوية في مصراتة.
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