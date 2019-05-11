الشرطة السودانية تشرع في إزالة اسم وصور البشير من الخرطوم

في خطوة جديدة لوضع قطيعة مع النظام السابق، أزالت الشرطة اسم وصورة الرئيس السابق عمر البشير، من أبراج سكن الضباط بالعاصمة الخرطوم.

ويأتي هذا بعدما شرع عدد من المؤسسات الحكومية والسفارات منذ أبريل (نيسان) الماضي، في إزالة اسم عمر البشير، وصورته من فوق جدران المباني الحكومية، كدليل على سقوط حكمه ونظامه بالسودان.

ووفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" السودانية، فإن صورة عمر البشير، اختفت من الأبراج الستة بحي شمبات، الموجود قُبالة "السوق المركزي".

وكانت الأبراج الستة تسمى "أبراج البشير"، حيث كانت تتزيّن بصورة كبيرة وعريضة للرئيس السابق، مرتديا زي الشرطة السودانية.

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وعزل الجيش السوداني البشير؛ في 11 أبريل (نيسان) الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاماً، فيما تم إيداعه السجن في وقتٍ لاحق.

وكان النائب العام السوداني قد أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا "تبييض أموال وتمويل الإرهاب".

ويذكر أن البشير مطلوب أيضاً لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب، خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.