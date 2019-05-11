مقتل اثنين مطلوبين بعد تنفيذ حملة أمنية في القطيف

قالت وسائل اعلام سعودية اليوم السبت أن قوات امنية شنت حملة امنية واسعة في احدى مناطق القطيف ادت الى مقتل اثنين من المطلوبين. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المطلوبين رفضوا تسليم أنفسهم وجرى تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن. وأفاد ناشطون وحسابات إخبارية سعودية، بأن اشتباكات مسلحة وقعت وسمع إطلاق نار كثيف خلال العملية الأمنية في بلدة "تاروت" بالقطيف، فيما وردت أنباء عن إغلاق قوات الأمن السعودية مداخل ومخارج "تاروت". وتداول ناشطون مقطع فيديو قالوا إنه يظهر لحظة العملية الأمنية وإطلاق النار الذي يسمع في الفيديو كذلك.

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