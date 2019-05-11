القضاء على عنصرين إرهابيين بشمال الجزائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الجزائر قتل الجيش الجزائري عنصرين إرهابيين بالقرب من بلدية دلس بمحافظة بومرداس شمال البلاد. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، انه تم خلال العملية مصادرة بندقية آلية ومخزني ذخيرة وقنبلة يدوية.



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