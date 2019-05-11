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شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى متوعدا "تميم": جارى العمل على اجتثاث أسرة حمد بن خليفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، أن الشعب القطرى يستعد للتصدى لنظام أمير قطر تميم بن حمد، ورجاله، ووقف مخطط التآخر الذى يتبعه النظام القطرى.
وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "جارى العمل على اجتثاث شجرة الزقوم القطرية، أسرة حمد بن خليفة آل ثانى، بجهود أحرار أسرة آل ثانى والقطريين لإيقاف مخطط ضياع مصالح الوطن والمواطن القطرى".
وكان تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، قال إن مشاعر الغضب المكتوم تجاه النظام القطرى الذى يقوده تميم بن حمد، أصبحت واضحة بشدة فى مواقع التواصل الاجتماعى، إذ ظهرت العديد من الهاشتاجات التى تؤكد رفض أبناء قطر سياسات نظام الحمدين تجاه الدول العربية الشقيقة.
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