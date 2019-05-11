كتب أماني نوار
كشفت جبهة شباب الصحفيين عن آخر رواتب العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد الهاربين إلى تركيا من العاملين في قناتي الشرق ومكملين مؤكدة الجبهة أن هذه الرواتب تم زيادتها من هاكان فيدان رئيس أجهزة الاستخبارات التركية خلال الأيام الماضية في اجتماعة معهم حيث طالبهم بزيادة حدة الهجوم على الدولة المصرية وتشويه الإنجازات وتحويل النجاح إلى فشل والشرف إلى خيانة مقابل الزيادات الجديدة .
قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية : إن معتز مطر أعلى المذيعين أجرا حيث كان يتقاضى 28 الف دولار وتم رفعه إلى 35 ألف دولار شهريا، يليه محمد...
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. رواتب 30 إخوانيًا هاربين في قناتي الشرق ومكملين بـ تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.