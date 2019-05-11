بالأسماء.. رواتب 30 إخوانيًا هاربين في قناتي الشرق ومكملين بـ تركيا

كتب أماني نوار

كشفت جبهة شباب الصحفيين عن آخر رواتب العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد الهاربين إلى تركيا من العاملين في قناتي الشرق ومكملين مؤكدة الجبهة أن هذه الرواتب تم زيادتها من هاكان فيدان رئيس أجهزة الاستخبارات التركية خلال الأيام الماضية في اجتماعة معهم حيث طالبهم بزيادة حدة الهجوم على الدولة المصرية وتشويه الإنجازات وتحويل النجاح إلى فشل والشرف إلى خيانة مقابل الزيادات الجديدة .

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية : إن معتز مطر أعلى المذيعين أجرا حيث كان يتقاضى 28 الف دولار وتم رفعه إلى 35 ألف دولار شهريا، يليه محمد...