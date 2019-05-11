ارتفاع حصيلة قتلى قصف طيران التحالف العربي في الضالع إلى 7 أشخاص

ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) نقلا عن وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، أن "الغارة التي نفذها طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية التي استهدفت منازل في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع، أسفرت عن مقتل 6 أطفال وامرأة وإصابة 11 طفلا و5 نساء إحداهن حامل ورجل مسن".
واستنكرت الوزارة "صمت الأمم المتحدة الذي ما زال مستمرا في سباته العميق منذ أربعة أعوام وشهرين"، محملة "الأمم المتحدة وأمينها ومبعوثها التبعات الإنسانية تجاه الأوضاع في اليمن"، معتبرة أن "سلبية الأمم المتحدة في التعاطي مع هذه الأمور من أكبر المبررات التي يتخذها العدوان في الاستمرار بجرائمه".
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في وقت سابق، عن استهداف طيران التحالف حيا سكنيا في قرية شليل بمديرية قعطبة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين.
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