تنظيم "داعش" أعلن عن تأسيس ولاية له في الهند

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عن "تأسيس ولاية في ​الهند​ واسمها "ولاية الهند"، مشيراً إلى أنه "أوقع ضحايا من قوات الجيش الهندي في بلدة أمشيبورا في منطقة شوبيان في ​كشمير​".

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