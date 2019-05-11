القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي سيزور الحدود مع المكسيك

أفادت قناة "الحرة" الأميركية بأن "القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي ​باتريك شاناهان​، سيجري اليوم زيارته الثانية إلى الحدود مع ​المكسيك​، بهدف تسليط ​الضوء​ على ما يسميه الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، حالة طوارئ وطنية"، موضحةً أن "شاناهان" يتوجه إلى مدينة ماكالين الحدودية في ​تكساس​، رفقة القائم بأعمال وزارة ​الأمن الداخلي​ كيفن ماكالينان، في زيارة تُظهر اهتمامه بأمن الحدود، الذي يأتي على رأس أولويات ترامب، وسط تساؤلات في ​الكونغرس​ حول ما إذا كان التركيز على الحدود استخداما مناسبا وحكيما للموارد العسكرية".

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