بلومبيرغ: بومبيو سيغادر غداً الأحد بلاده متجها إلى العاصمة الروسية موسكو

أفادت وكالة أنباء "بلومبيرغ" بأن "وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ يغادر غداً الأحد، بلاده متجها إلى العاصمة الروسية ​موسكو​، فيما يدعو الرئيس ​دونالد ترامب​ مجدداً إلى تحسين العلاقات الآن في الوقت الذي انهى فيه المحقق الخاص ​روبرت مولر​ تحقيقه".

وذكرت أن "بومبيو سوف يلتقي دبلوماسيين أميركيين في ​السفارة الأميركية​ في موسكو الاثنين قبل أن يواصل إلى سوتشي لإجراء محادثات مع الرئيس ​فلاديمير بوتين​ وغيره من المسؤولين البارزين ولدى وزير الخارجية 48 ساعة، وهي المدة الكلية للرحلة، لإجراء مناقشات بشأن نزاعات بين الدولتين تشمل ​أوكرانيا​ و​فنزويلا​ و​سوريا​ وغيرها من القضايا إلى جانب استمرار الاتهامات بالتدخل في ​الانتخابات​".