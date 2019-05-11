بلومبيرغ: بومبيو سيغادر غداً الأحد بلاده متجها إلى العاصمة الروسية موسكو

أفادت وكالة أنباء "بلومبيرغ" بأن "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يغادر غداً الأحد، بلاده متجها إلى العاصمة الروسية موسكو، فيما يدعو الرئيس دونالد ترامب مجدداً إلى تحسين العلاقات الآن في الوقت الذي انهى فيه المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقه".
وذكرت أن "بومبيو سوف يلتقي دبلوماسيين أميركيين في السفارة الأميركية في موسكو الاثنين قبل أن يواصل إلى سوتشي لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين وغيره من المسؤولين البارزين ولدى وزير الخارجية 48 ساعة، وهي المدة الكلية للرحلة، لإجراء مناقشات بشأن نزاعات بين الدولتين تشمل أوكرانيا وفنزويلا وسوريا وغيرها من القضايا إلى جانب استمرار الاتهامات بالتدخل في الانتخابات".
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