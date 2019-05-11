البحرية الإسرائيلية تعتقل 3 صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ غزة

اعتقلت قوات من سلاح البحرية الإسرائيلي ثلاثة صيادين فلسطينيين من عائلة واحدة، في عرض البحر قبالة شواطئ مدينة غزة.

وأكد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش أن "قوات من سلاح البحرية فتحت نيران أسلحتها صوب قوارب للصيد خلال عملها في البحر غرب مدينة غزة"، مشيراً إلى أن الصيادين المعتقلين هم عمران بكر، ومنصور بكر، وعاطف بكر.

وقررت ​السلطات الإسرائيلية​، في وقت سابق، السماح لصيادي ​قطاع غزة​ باستئناف العمل، بعد أن كانت أوقفته السبت الماضي، عقب اندلاع التصعيد العسكري على القطاع الذي استمر حتى فجر الإثنين.