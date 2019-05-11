"حماس": وسطاء تفاهمات التهدئة أكدوا التزام إسرائيل بتنفيذ التفاهمات

كشف المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، أن "وسطاء تفاهمات التهدئة، أكدوا لحركته التزام ​إسرائيل​ بتنفيذ التفاهمات"، مشيراً إلى أن "رئيس المكتب السياسي للحركة، ​إسماعيل هنية​، تلقى اتصالا الخميس، من مبعوث ​الأمم المتحدة​ للسلام ب​الشرق الأوسط​ ​نيكولاي ملادينوف​، أكد فيه الأخير على سير التفاهمات التي تمت".

وأشار إلى أن "وفد ​المخابرات المصرية​ الذي زار غزة، الخميس، أبلغ "حماس" بسير تفاهمات التهدئة والتزام إسرائيل بتنفيذها"، لافتاً إلى أن "المنحة المالية التي أعلنتها قطر مؤخرا، خطوة بداية على طريق تنفيذ التفاهمات".

وتوقع القانوع "أن تشهد الأيام القليلة القادمة تنفيذ بعض بنود التفاهمات".