الهلال الأحمر التونسي: البنغاليون أغلبية الغرقى الستين قبالة تونس

أعلن الهلال الأحمر التونسي أن "أغلب ضحايا القارب الذي كان يقل مهاجرين غير شرعيين، وغرق قبالة السواحل التونسية، وأسفر عن مقتل 60 مهاجرا، هم من بنغلاديش"، موضحاً أن "المهاجرين الذين تم إنقاذهم أوضحوا أنهم انطلقوا مساء الخميس على متن سفينة كبيرة كانت تنقل حوالي 75 شخصا من مدينة زوارة، الساحلية في ليبيا، على بعد 120 كلم غرب طرابلس".
وأوضح أن "المهاجرين نقلوا بعد ذلك إلى زورق مطاطي أصغر حجما كان مكتظا وانقلب بعدها بعشر دقائق، في حوالي منتصف الليل"، مؤكداً أن "المهاجرين قالوا إنهم قضوا 8 ساعات في المياه الباردة، وأنقذهم من الموت صيادون تونسيون اتصلوا بعدها بالبحرية التونسية".
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