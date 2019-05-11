الهلال الأحمر التونسي: البنغاليون أغلبية الغرقى الستين قبالة تونس

أعلن ​الهلال الأحمر​ التونسي أن "أغلب ضحايا القارب الذي كان يقل مهاجرين غير شرعيين، وغرق قبالة السواحل التونسية، وأسفر عن مقتل 60 مهاجرا، هم من بنغلاديش"، موضحاً أن "​المهاجرين​ الذين تم إنقاذهم أوضحوا أنهم انطلقوا مساء الخميس على متن ​سفينة​ كبيرة كانت تنقل حوالي 75 شخصا من مدينة زوارة، الساحلية في ​ليبيا​، على بعد 120 كلم غرب ​طرابلس​".

وأوضح أن "المهاجرين نقلوا بعد ذلك إلى زورق مطاطي أصغر حجما كان مكتظا وانقلب بعدها بعشر دقائق، في حوالي منتصف الليل"، مؤكداً أن "المهاجرين قالوا إنهم قضوا 8 ساعات في ​المياه​ الباردة، وأنقذهم من الموت صيادون تونسيون اتصلوا بعدها بالبحرية التونسية".