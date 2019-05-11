السلطات المصرية: ضبط ما يقارب 300 كيلوغرام من المخدرات خلال شهر رمضان

أعلنت السلطات المصرية أن "الإدارة العامة ل​مكافحة المخدرات​ في مصر واصلت حربها على تجار المواد المخدرة خلال ​شهر رمضان​ والتصدي لاستهداف ​الشباب​ ووقوعهم في براثن الإدمان"، موضحةً "أنها نجحت الفرق التابعة للإدارة خلال أسبوع، في كشف ما يقارب 545 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبطت خلالها 595 متهما".

ولفتت إلى أنه "عثر بحوزة المتهمين على 167 كيلوغراما من مادة الحشيش، و110 كيلوغرام بانغو، وما يقارب الكيلو ونصف الكيلوغرام من مخدر ​الأفيون​، و8.5 كيلوغرام هيرويين، وكمية من مخدر ​الكوكايين​ وأقراص مخدرة من مختلف الأنواع".