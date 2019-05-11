الريس: التقدمي إلى جانب العمال والموظفين بعيدا عن الشعبوية والانتهازية

أكد مفوض الإعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" ​رامي الريس​ أن "الحزب اليوم يؤكد تمسكه بجذوره ومبادئه وثوابته، وهو يناقش بمقاربات علمية ومهنية في الملف الاقتصادي الاجتماعي وفي ​الموازنة​ و​الكهرباء​. وكما كان الحزب دائما إلى جانب ​العمال​ والموظفين، بعيدا من الشعبوية والانتهازية، هو اليوم إلى جانبهم مرة جديدة، ويرفض المس بمكتسابتهم وحقوقهم".

وخلال تمثيله رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​ في رعاية افتتاح "​معرض الكتاب​ والفنون 19"، أوضح أنه "ليتذكر من يجب أن يتذكر، أن ​المقاومة​ ضد الاحتلال الإسرائيلي انطلقت من منزل ​كمال جنبلاط​، وأن هذا الحزب أسقط اتفاق 17 أيار، وفتح طريق المقاومة، وصولا إلى الطائف، وأن انتفاضة ​الاستقلال​ أطلقت من منزل وليد جنبلاط، وأن ​تيمور جنبلاط​ ارتدى كوفية ​فلسطين​ في دار ​المختارة​".

وشدد الرئيس على أنه "ليس وليد جنبلاط وحزبه هو من يخون، ولا كمال جنبلاط وحزبه هو من يخون، من قال إنه لا يمكن ممارسة ال​سياسة​ بأخلاق ونزاهة؟ نحن نقول إننا سنقدم مثالا حيا عن الأخلاق في السياسة، وهذا ما يريده شبابنا اليوم، ومسؤوليتنا أن نحاكيهم في طموحاتهم المشروعة. الحزب اليوم، يؤكد تمسكه بجذوره ومبادئه وثوابته، وهو يناقش بمقاربات علمية ومهنية في الملف الاقتصادي الاجتماعي وفي الموازنة والكهرباء. وكما كان الحزب دائما، إلى جانب العمال والموظفين، بعيدا من الشعبوية والانتهازية، هو اليوم إلى جانبهم مرة جديدة، ويرفض المس بمكتسابتهم وحقوقهم. وتحت هذا السقف، وفي هذا الإطار، فإن الحزب لا يتوانى عن قول الحقيقة، مهما كانت صعبة، وهو حدد موقفه في عدد من المناسبات والمؤتمرات الصحافية".

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وأردف "نحن مع الضريبة التصاعدية، فليدفع الأثرياء على قدر ثرواتهم وليدفع ذوو الدخل المحدود على قدر مداخيلهم؛ ونحن مع توحيد التقديمات التربوية والاجتماعية وإلغاء الفوارق بين هذه التقديمات، بحيث يكون سقفها ما تقدمه موظفي الدولة، وللتوضيح الحزب لم يطرح إلغاء هذه التقديمات، ونحن مع فتح ملف ​الأملاك البحرية​ الذي تلاحقه ​كتلة اللقاء الديمقراطي​، منذ التسعينات، من دون جدوى وذلك على قاعدة رفع التخمينات، ونحن مع إلغاء الفائض في السفارات، وإعادة النظر بإيجارات المباني الحكومية، ونحن مع تخفيض رواتب ومخصصات المسؤولين والوزراء والنواب الحاليين والسابقين. إن اللبنانيين يحتاجون لتلمس إشارات إيجابية كهذه من المسؤولين".

ودعا إلى "إعادة قراءة قانون الدفاع الوطني بدقة، لإجراء تقييم موضوعي للتدبير، رقم 3، بعيدا عن المزايدات والمناكفات الشعبوية وتسجيل المواقف، فكلنا مع ​الجيش اللبناني​، وكلنا نثمن تضحياته ودوره الوطني الكبير، وهذا خارج ​النقاش​، ويسمو فوق الحسابات والأرقام".

وفي موضوع الكهرباء، فأكد أن "الكهرباء، التي أنفقت الدولة عليها مليارات الدولارات من الخسائر، فقد الأوان، أن تطبق الحلول العلمية لها، بما يتيح الحد من الهدر وتعزيز الإنتاج وتفعيل الجباية وتعيين الهيئة الناظمة ومجلس إدارة ​كهرباء لبنان​"، معتبرا أن "القطاعات الإنتاجية كالصناعة و​الزراعة​ والسياحة والتكنولوجيا، قادرة على تحقيق تحول هام في البنية الإقتصادية اللبنانية، إذا ما قدم الدعم المطلوب لها ومنها، مثلا دعم فوائد القروض لهذه القطاعات وإحياء المصرف الزراعي والصناعي"، وهنا وجه "تحية إلى رفيقنا النشيط والجريء الرفيق ​وائل أبو فاعور​، الذي يترك بصماته في كل وزارة يمر بها، فيحولها إلى وزارة سيادية ومن الفئة الأولى".