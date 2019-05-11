جورج عقيص: أي تدبير بحق القضاة المعتكفين يقوض هيبة مجلس القضاء الأعلى

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" ​جورج عقيص​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن ​مجلس القضاء الأعلى​ يستعيد هيبته من خلال تكليف التفتيش القضائي بإحالة جميع القضاة الفاسدين الى المجلس التأديبي ومنحهم حق الدفاع، ولا يستعيدها، بل يقوّضها نهائياً، اذا اتخذ اي تدبير بحق قضاة النادي الذين يعتكفون انتصاراً لحقوق القضاء واستقلاليته.

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