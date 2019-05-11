أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة ​جميل جبق​، في بيان، أن جبق "تمكن من إيجاد حل لمعضلة إضراب موظفي ​مستشفى صيدا الحكومي​، عبر قيامه بسعي استثنائي خاص مع رئيس الحكومة ووزير المالية لتأمين رواتب ثلاثة أشهر. وقد سلكت الأمور حيز التنفيذ إداريا".

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