بري يستقبل العريضي ورياشي ويعرض الوضع المالي مع حمود

استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​ الوزير السابق ​غازي العريضي​ وجرى عرض للوضع العام. ثم استقبل رئيس لجنة الرقابة على ​المصارف​ ​سمير حمود​ وعرض معه ​الوضع المالي​.

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