إدارة مستشفى صيدا الحكومي: أبوابنا مفتوحة لاستقبال المرضى

أعلنت إدارة ​مستشفى صيدا الحكومي​ أن "أبواب المستشفى مفتوحة لإستقبال جميع المرضى، وبكامل طاقتها الاستيعابية"، طالبة من "جميع العاملين من أطباء وممرضين وموظفين، العودة إلى مزاولة عملهم بشكل طبيعي"، موضحة ان "الاقفال كان لأسباب قسرية خارجة عن ارادتها".

وأكدت الادارة أنها "تدعم حقوق الموظفين والعاملين، وهي سعت وتسعى مع فاعليات المدينة ووزير الصحة الذين نثمن جهودهم من أجل الاسراع في تأمين تحويل مستحقات المستشفى، ومن ضمنها بطبيعة الحال رواتب العاملين".