رويترز: إطلاق نار في فندق بميناء جوادار في باكستان

أعلن مسؤولون أن مسلحين هاجموا فندقاً بميناء جوادار في جنوب غربي ​باكستان​، ويشتبكون مع قوات الأمن.

وأوضح مسؤول، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث إلى وسائل الإعلام، لوكالة "رويترز" أنه تم إجلاء معظم نزلاء الفندق، لكن المسلحين وصلوا فيما يبدو إلى الطابق الأول.

تجدر الإشارة إلى أن بلوشستان هو أحد أقاليم باكستان الأربعة، وتعد أكبر أقاليمها من حيث المساحة.

ويحتوي الإقليم على معظم أراضي منطقة بلوشستان التاريخية، ويرجع مسمى المنطقة إلى البلوش، ويقع شمال الإقليم مناطق القبائل ذات الحكم الفدرالي وأفغانستان، أما من الشرق فيجاور الإقليم كل من إقليم السند والبنجاب وإلى الغرب محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، أما من الجنوب فيقع بحر العرب.