باسيل: أثبتنا في المناقشات الأخيرة أن لا موازنة من دون إقتصاد

شدد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ على أن "الإيمان بالشرعية والدولة هو الشيء الوحيد الذي يحمينا ضمن منطق القانون والمؤسسات الذي نريده"، لافتاً إلى أننا "أثبتنا في المناقشات الأخيرة أن لا موازنة من دون إقتصاد"، موضحاً أنه سيصدر مع الموازنة رزمة قرارات من مجلس الوزراء.

وفي كلمة له من عنجر، أكد على أهمية العلاقة مع حزب "الطاشناق"، الذب كان أول من دخل إلى التكتل، مشيراً إلى أن الحزب لديه موقف تقليدي بأنه مع رئيس الجمهورية، موضحاً أن هذا لا يلغي التحالفات السياسية التي يقوم بها، لكنه لا يعلن موقف يضر برمز المؤسسة، معتبراً أن "هذا الشيء ناتج عن الماضي الذي يجمعنا الذي هو القهر والظلم والإستهداف".

من ناحية أخرى، أشار إلى أن "قوتنا في المنطقة هي الحفاظ على أنفسنا والحفاظ على الآخر"، موضحاً أننا "نريد العيش من دون منطق الأقلية والأكثرية".

وشدد باسيل على ​الإقتصاد اللبناني​ يعيش حالة من الركود بسبب عدم الإنتاج، مشيراً إلى أن القسم من المواطنين يعيش على الريع، لافتاً إلى أن "أخطر ما يعاني منه لبنان هو الهجرة من الريف".

وتحدث رئيس "التيار الوطني الحر" عن إقرار مرسوم المنطقة الصناعية في عنجر، مشيراً إلى أن عنجر عي البوابة نحو سوريا الجارة الوحيدة للبنان، لافتاً إلى أن خط العلاقة مع سوريا هو الحرية والسيادة والإستقلال، لافتاً إلى أننا "نريد خلق حدود تعاون مع سوريا في إعادة الأعمار".