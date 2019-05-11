بالأسماء.. تعيين معلمين وأخصائيين جدد في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان: أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف قراراً رقم 675 لسنة 2019 بالموافقة بتعيين 16 من "المعلمين - والأخصائيين المساعدين". وجاء القرار بعد حصول المذكورين على شهادة الصلاحية اللازمة من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 ،وتعديلاته ولائحته التنفيذية. كما تضمن القرارمنح المذكورين بدل الاعتماد المقرر قانوناَ، وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور القرار، مع تكليف مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة إجراءات التعيين للمذكورين طبقا للقانون والقرارات المنظمة لذلك.

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