مستقبل وطن: تقرير "موديز" للتنصيف الائتماني يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن التقرير الذي أصدرته وكالة "موديز" العالمية للتنصيف الائتماني بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي -والتي أشادت فيه بخطط الدولة المُتبعة منذ سنوات لإعادة نهضة القطاع الاقتصادي نحو مسار صعودي للنمو- يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأضاف منظور، في بيان، اليوم السبت، أن خطة الإصلاح الاقتصادي تعتمد على تحسين القدرة التنافسية مع التجاريين وتحسين فرص القطاع الخاص للوصول إلى الائتمان وهو ما يمهد الطريق لنمو أوسع نطاقًا مدفوعًا بالاستهلاك المحلي والطلب الخارجي بما في ذلك زيادة حركة الصادرات، بالإضافة إلى إزالة كافة العقبات أمام المُستثمرين لتشجعيهم للاستثمار في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطط ستنعكس على الموازنة العامة بتحقيق فائض خلال العام المالي المُقبل وهذا يعد تطورًا اقتصاديًا هامًا ونوعيًا في مسيرة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الاقتصاد المصري نما 5.6% خلال الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2018/2019، مقارنة بـ5.4% قبل عام، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.5% خلال الربع الثاني من 2018/2019، مقارنة بـ5.3% في نفس الفترة من السنة الماضية، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4% خلال النصف الأول من 2018/2019، مقارنة بـ5.2% في نفس الفترة من السنة الماضية.

وتابع: "السياسات الاقتصادية للدولة أصبحت قوية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي ساهم بشكل فعال في تراجع معدلات التضخم".