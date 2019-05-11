مصر للطيران : انطلاق 15 رحلة من مطاري "القاهرة" و "برج العرب" لنقل 3500 معتمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
سيرت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، 15 رحلة جوية من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين إلى المملكة العربية السعودية لنقل أكثر من 3 آلاف و 500 معتمر، وذلك في اليوم الأول لجسرها الجوي لنقل معتمري شهر رمضان.
وقالت مصادر مطلعة بالشركة، إنه من المقرر أن تسير الشركة أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية من مطارات "القاهرة - برج العرب - الأقصر" لنقل 100 ألف معتمر حددتهم وزارة السياحة للعام الجاري ضمن الكوتة المخصصة لموسم العمرة، وذلك بالتعاون مع باقي الشركات الأخرى العاملة بموسم العمرة.
وأعلنت شركة مصر للطيران، الانتهاء من تجهيزات استقبال المعتمرين من الصالة الموسمية بالمطار والمخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران، وتجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم في سهولة ويسر وتجهيز سيارات كهربائية وكراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، وتوفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين القادمين مع المعتمرين وحمايتهم من أشعة الشمس.
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