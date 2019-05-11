رئيس جامعة بنها تعليقًا على سرقة هواتف 7 طالبات: جاري تفريغ الكاميرات

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها:" واقعة سرقة 7 هواتف محمولة، من طالبات بكلية التربية بجامعة بنها، لن تمر مرور الكرام، والسارق سيحاسب".

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه جاري تفريغ أقرب الكاميرات المجاورة للمكان الذي حدثت فيه واقعة السرقة، للتوصل إلي مرتكبها".

وأضاف "السعيد"، في تصريحات خاصة لـ(الخليج 365):"وقائع السرقة تحدث في أي مكان، لكن الأهم عدم السكوت عليها والتوصل للجاني ومحاسبته"، مشيرًا إلى أنه سيجري تحقيقًا فوريًا داخل الكلية لمعرفة السارق.

كانت لجنة إمتحان مادة التكنولوجيا لكلية التربية بجامعة بنها، شهدت اليوم السبت، واقعة سرقة ٧ هواتف من طالبات بعدما تركوها داخل حقائبهن خارج لجنة الامتحان.

وسادت حالة من الغضب بين الطلاب عقب إكتشافهم السرقة وطالبوا تدخل الأمن لتفتيش الطلاب والعثور على الهواتف المسروقة، وجري تحرير محضر بمركز شرطه بنها.