روسيا والنرويج تجريان تدريبات بحرية مشتركة الشهر الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - ( أ ش أ):

تجري روسيا والنرويج تدريبات إنقاذ بحرية مشتركة في بحر بارنتس بالنرويج يومي 28 و29 مايو الجاري، بمشاركة أسطول الإنقاذ "ألتاي" وطائرة "إليوشين إيل-38" ومروحية "كاموف كا-27 بي إس".

وأعلن المكتب الصحفي للأسطول الروسي، في بيان بثته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت: "ستجرى التدريبات في المياه الدولية وفي منطقة فارانجيرجورد على طول الحدود البحرية بين روسيا والنرويج، وسيمثل الأسطول الشمالي الروسي، زورق إنقاذ (ألتاي) وطائرة (إيلوشين إيل-38) ومروحية من طراز (كاموف كا -27 بي إس)".

وتهدف التدريبات إلى اختبار عمليات البحث والإنقاذ المشتركة للاستجابة للحوادث البيئية الخطيرة في بحار القطب الشمالي، وسيتفق الطرفان على التفاصيل النهائية للتدريبات يوم 27 مايو.

وتجرى المناورات الدولية في بحر بارنتس سنويا وفقا لاتفاق مبرم بين الحكومتين الروسية والنرويجية والذي تم التوصل إليه في 4 أكتوبر 1995، حيث تتولى قوات الإنقاذ الروسية والنرويجية إدارة التدريبات.