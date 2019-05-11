برلماني: "محطة بنبان" فتحت مجالًا واسعًا لاستثمارات القطاع الخاص في الطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن فوز مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان بجائزة أفضل مشروع من البنك الدولي لعام 2019، يؤكد مدى أهمية المشروع، حيث ستكون محطة الطاقة الشمسية في بنبان هي الأكبر على مستوى العالم.

وأضاف قلدس، في بيان، اليوم السبت، أن محطة بنبان هي أول وأكبر محطة توليد كهرباء في مصر وإفريقيا تعمل بتقنية المكثفات المبردة بالهواء، كما أنها فتحت بابًا أقوى لاستثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة، مؤكدًا أنه يمكن إقامة مشروعات بهذا الحجم وتحقق نفس النجاح في قطاعات نمو حيوية مثل النقل، والزراعة والمياه والصرف الصحي.

وأوضح النائب، أن المشروع يؤكد جهود مصر والتزامها بتعهداتها بشأن الاتفاقات الدولية لتغير المناخ، كما يخدم خطة تحول مصر لمركز محوري للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أنه سيسهم في توليد 20%‏ من الكهرباء المستخدمة من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.